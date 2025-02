Na Alemanha o Sporting lutou contra o favoritismo, contra os azares e ainda viu o meio-campo sair antes da segunda parte, com queixas de Hjulmand e João Simões.

O nulo deixou uma boa imagem final da formação de Rui Borges, com os miúdos a assumirem o papel principal no maior palco do futebol mundial, mas a aventura termina no play-off.

Rui Borges falou em gestão na conferência antes do encontro e as escolhas iniciais trouxeram maior certeza à afirmação inicial do técnico, com a estreia a titular de Biel e as titularidades de Esgaio e Matheus Reis, em detrimento de Fresneda e Maxi Araújo.

No Signal Iduna Park (lotado), o Dortmund entrou confortável no encontro e com razão, perante uma vantagem de três golos na eliminatória. Do outro lado, os leões regressaram ao conhecido sistema de três centrais e apostaram no contra-ataque para ferir o adversário.

Ora, como tem sido hábito nos jogos recentes do Sporting, os problemas físicos voltaram a assombrar Rui Borges, que viu Hjulmand cair no relvado aos 20 minutos e mais tarde foi a vez de João Simões também sentir queixas. O dinamarquês conseguiu manter-se em campo, mas o português teve de ser substituído e entrou Debast para o seu lugar.

Quanto a oportunidades de golo, apenas registar uma excelente defesa de Rui Silva, ainda antes da meia-hora de jogo. Sabitzer teve tempo e espaço para almejar a baliza do internacional português, que se teve de esticar para evitar o 1-0.

Até ao intervalo, o Dortmund conseguiu chegar até à área do Sporting em algumas ocasiões, mas sem relativo perigo. Este resultado não servia para os leões e Rui Borges decidiu não arriscar, retirando Hjulmand do encontro e colocando o jovem Alexandre Brito, ao intervalo.

As entradas de Duranville e Reyna trouxeram maiores dores de cabeça ao lado direito da defensiva leonina, com Matheus Reis e Maxi Araújo a terem dificuldades para segurar o talento individual de ambos os jogadores. Em cima do minuto 70, o internacional norte-americano surgiu na cara de Rui Silva e apenas o poste evitou que o resultado sofresse alterações.

O maior sufoco do Dortmund quase resultou em golo pouco depois, quando Emre Can respondeu da melhor forma ao cruzamento de Ryerson e cabeceou para o fundo da baliza. Só que após revisão do VAR, o lance acabou por ser anulado por fora de jogo do internacional germânico.

Entre os postes, Rui Silva foi impedindo males maiores para a eliminatória e o nulo acabou por se manter até final, com destaque também para a estreia de Lucas Anjos na equipa principal do Sporting. A tarefa na Alemanha era ainda mais complicada da que a equipa teve na última terça-feira e os leões caem no play-off de acesso aos «oitavos» da Champions.

Rui Borges aponta agora atenções para este domingo, com a deslocação ao reduto do AVS e as incertezas quanto aos jogadores que estarão disponíveis para dar o contributo.