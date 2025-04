O Dortmund ainda deu uma bela resposta à pesada derrota sofrida na primeira mão (4-0), mas não evitou a passagem do Barcelona às meias-finais da Liga dos Campeões, acabando por vencer por 3-1.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

Logo aos oito minutos, o Dortmund chegou ao 1-0 e tudo começou numa grande penalidade cometida sobre Pascal Gross, depois de Szczesny ter saído em falso da baliza e derrubado o médio alemão.

Da marca dos onze metros, Guirassy mostrou sangue-frio e atirou «à Panenka» para o fundo da baliza catalã. Esta vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e a equipa da casa voltou a entrar mais forte, acabando por chegar ao segundo.

Um cruzamento para o interior da área resultou numa enorme confusão, com a bola a viajar do primeiro para o segundo poste, onde apareceu o cabeceamento certeiro de Guirassy para o 2-0. A bola ainda acaba por desviar em Raphinha, antes de beijar as redes de Kobel.

Do outro lado, a eficácia foi mais importante do que o número de oportunidades criadas pelo Barcelona, que precisou apenas de um lance para fechar as contas da eliminatória. Um cruzamento de Fermín López terminou com um desvio infeliz de Bensebaini para o fundo da baliza.

Ora, o Dortmund nunca atirou a toalha ao chão e até conseguiu chegar ao terceiro golo e novamente por intermédio de Guirassy. O avançado aproveitou da melhor forma um mau alívio de Ronald Araújo e dentro da área só teve de encostar para o 3-1.

Até final, o resultado não sofreu mais alterações e o Barcelona carimbou a passagem às meias-finais da Liga dos Campeões, onde irá medir forças com o vencedor do jogo entre Bayern Munique e Inter.