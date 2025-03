Dortmund e Lille empataram a um golo na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Após eliminar o Sporting no play-off de acesso a esta fase, a equipa alemã entrou melhor no encontro e aos 22 minutos colocou-se em vantagem, graças a um golo de belo efeito de Karim Adeyemi.

Na sequência de um pontapé de canto, a bola sobrou para a entrada da área onde surgiu o pontapé sensacional do internacional germânico, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Lille.

Veja aqui o golaço apontado por Adeyemi:

Num jogo com poucos remates enquadrados com as respetivas balizas, a vantagem mínima manteve-se até ao intervalo e só na segunda parte é que se assistiu a mais mexidas no marcador.

Um belo lance coletivo dos franceses deixou Haraldsson na cara de Kobel após um passe brilhante de Jonathan David e dentro da área, o islandês finalizou para o lado esquerdo da baliza.

Até final, o resultado não sofreu quaisquer alterações e as duas equipas partem para a segunda mão (em Lille) com possibilidades de seguir em frente na competição.