Biel é a grande novidade no onze do Sporting, para o jogo da segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.

Rui Borges promoveu a estreia a titular do avançado brasileiro, que rende o ausente Francisco Trincão. Além disso, os leões vão alinhar com um sistema de três centrais, com Quaresma, Diomande e Gonçalo Inácio.

Destaque ainda para o regresso à titularidade de Ricardo Esgaio e as ausências de Fresneda e Maxi Araújo, ambos suplentes para o encontro desta tarde.

ONZE DO DORTMUND: Kobel, Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Svensson, Sabitzer, Gross, Adeyemi, Brand, Gittens e Guirassy.

ONZE DO SPORTING: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio, Ricardo Esgaio, João Simões, Hjulmand, Matheus Reis, Biel, Geovany Quenda e Harder.