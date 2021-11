Zohuir Feddal lembra que o Sporting tem vindo a crescer na Liga dos Campeões e acredita que tem fortes possibilidades desta quarta-feira ultrapassar o Borrussia Dortmund e seguir em frente para os oitavos de final da liga milionária. Um «sonho» para um central que nunca tinha jogado na Champions.

«Penso que a equipa trabalha sempre a nível defensivo e ofensivo, somos um bloco muito compacto. A nível de grupo somos como uma família, transmitimos isso em campo. Vamos enfrentar um jogo importante, precisamos de um bom resultado. Temos vindo a crescer nesta competição, amanhã pode decidir-se tudo», começou por referir o defesa.

O central está em risco de falhar o último jogo com o Ajax, mas espera chegar ao final do jogo sem ver amarelos. «Tenho sempre de pensar que não vou ver amarelos, queremos jogar sempre. Amanhã é um jogo muito importante, estamos muito ansiosos, temos uma grande rival, mas espero não ver amarelos. Mas primeiro tenho de ver se jogo ou não», comentou.

O defesa marroquino nunca tinha jogado na Liga dos Campeões antes de chegar ao Sporting e, só por isso, já está agradecido ao clube. «Muito feliz. Com o tempo vamos dando conta que foi a opção mais certa ter vindo para o Sporting. É um sonho para qualquer criança, um sonho que se cumpriu. Agora estou na equipa para competir e ajudar», referiu.

Um central que joga na Liga dos Campeões, mas que tem estado fora das convocatórias para a seleção de Marrocos que, nesta altura, já se prepara para a fase final da CAN (Taça das Nações Africanas) prevista para o início do próximo ano. «Sinceramente, essa pergunta não é para mim, estou sempre disponível para jogar pelo meu país. Como para qualquer jogador é um orgulho. Trabalho no Sporting para crescer a nível pessoal e mostrar o meu nível para poder representar o meu país», comentou.

Voltando ao jogo de quarta-feira, o Sporting pode festejar o apuramento, caso vença o Dortmund por 2-0. «Não preparámos nenhuma festa, não pensámos nisso. Pensamos em ganhar amanhã, entrar bem no jogo, conseguir o nosso objetivo, mas falta muito para pensar em festa. É um jogo que vale três pontos, vamos estar concentrados nisso e nada mais», referiu ainda.