Rui Borges, em declarações na conferência de imprensa após o nulo entre Dortmund e Sporting, a contar para a segunda mão do play-off da Liga dos Campeões:

[Hjulmand e João Simões saíram tocados, explicação para a onda de lesões na equipa?]

«Os adeptos exigem atitude e a equipa tem tido isso. Para mim a equipa tem atitude e corresponde com atitude, mesmo quando as coisas não saem tão bem em termos técnicos ou táticos. Os adeptos querem muito ser campeões, mais do que dar explicações do que quer que seja em termos de lesões. Hoje tivemos duas lesões traumáticas e há coisas que não controlamos. Entramos sempre com 11 jogadores e com vontade de competir os jogos.»

«Não sei se o João Simões pode jogar com o AVS, a parte médica vai ter de analisar a lesão nos próximos dias. Espero que seja opção para jogo, porque não temos médios na equipa principal disponíveis para jogar. É esperar também que a situação do Hjulmand não seja grave. Se tivéssemos a equipa a 100 por cento íamos ser muito mais fortes, não só na Liga como na Champions, mas não me vou lamentar com isso.»

[Gestão da equipa frente ao Dortmund foi a pensar no jogo com o AVS?]

«Gestão já começou um pouco lá, sendo que o Gyökeres e o Trincão ficaram em Portugal. Mais do que uma ou outra situação, acabámos por não conseguir gerir muito bem. O João Simões e o Hjulmand saíram tocados, o Inácio saiu com algumas precauções. É lógico que a gestão esteve sempre presente, mas jamais entregámos a eliminatória, queríamos vir para discutir o jogo. Quero enaltecer a atitude da equipa e a estreia do Lucas Anjos. O Afonso Moreira também entrou bem e gostei muito. A equipa teve um caráter enorme.»