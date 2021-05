O Governo criou um regime excecional que permite movimentos aéreos no aeroporto do Porto entre as 00:00 e 06:00 do dia 30, para facilitar a saída dos adeptos após a final da Liga dos Campeões no estádio do Dragão, entre Manchester City e Chelsea, informa a Lusa.

De acordo com uma portaria publicada, em suplemento, do Diário da República de sexta-feira, a decisão tem como meta «aumentar a oferta de voos e o regresso dos adeptos o mais rapidamente possível, evitando a sua permanência por períodos prolongados junto ao estádio ou mesmo no aeroporto, em situações que, não raras vezes, são propícias à ocorrência de conflitos ou distúrbios que afetam a ordem pública».

Lê-se ainda que a situação poderia ter «impactos negativos advenientes de potenciais contactos de maior proximidade entre adeptos», numa altura de pandemia.

«Tendo a UEFA autorizado a presença de um total de 12 mil adeptos» na final da Champions, «constituindo o transporte aéreo o meio de transporte privilegiado pelos mesmos, importa proceder à derrogação, excecional e temporária, das restrições operacionais constantes da Portaria n.º 831/2007, de 01 de agosto, que foi pensada para situações de tráfego aéreo normal e que não permite acomodar os movimentos aéreos esperados para o evento em apreço», explica a portaria.