Adversários esta noite, Pep Guardiola teceu rasgados elogios a André Villas-Boas, técnico do Marselha.



«Acompanhei-o no FC Porto, onde ele fez um trabalho incrível. Depois estivemos juntos, ele foi a Barcelona e conversámos. Desde então não estivemos muito em contacto, mas temos uma boa relação. Ele é um técnico muito experiente, já passou por Portugal, Inglaterra, França... Conhece perfeitamente a Premier League. É um treinador jovem, experiente, bem-sucedido e tem feito um bom trabalho no Marselha», referiu o catalão, em conferência de imprensa.



Lembre-se que o técnico português já tinha admitido que se inspirava em Pep Guardiola. O duelo entre os gauleses e o Man. City está agendado para as 20h00 e pode acompanhá-lo, ao minuto, no Maisfutebol.



Pode ouvir o que Guardiola disse sobre AVB num vídeo da Dugout, parceira do Maisfutebol.