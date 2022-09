Um golo de Lindstrom, aos 43m, valeu ao Eintracht Frankfurt a vitória sobre o Marselha, por 1-0, em jogo do grupo do Sporting (D) da Liga dos Campeões.

Nuno Tavares (ex-Benfica) foi titular na equipa francesa, onde não jogou o ex-portista Mbemba, castigado.

Com este triunfo, os alemães igualam pontualmente o Tottenham, com três pontos, num grupo liderado pelo Sporting, com seis. O Marselha é último classificado, com zero pontos.