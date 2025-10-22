FOTO: o gesto de homenagem do Eintracht Frankfurt a lembrar Diogo Jota
Nome do antigo futebolista do Liverpool foi colocado junto aos suplentes da equipa inglesa no ecrã gigante do estádio dos alemães
O nome do antigo futebolista português Diogo Jota foi colocado pelo Eintracht Frankfurt, de forma simbólica, junto aos dos restantes suplentes do Liverpool, no ecrã gigante do Deutsche Bank Park, instantes antes do jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.
O treinador do Liverpool, Arne Slot, tinha dez suplentes para o encontro e foi adicionado o nome de Diogo Jota, abaixo dessa dezena de nomes, que estavam a branco e o de Jota surgiu em turquesa.
O Liverpool venceu em Frankfurt por 5-1, pondo fim a quatro derrotas seguidas em jogos oficiais.
Diogo Jota, que era atleta do Liverpool e continua a ser homenageado pelo Liverpool de várias formas, faleceu a 3 de julho, tal como o seu irmão, André Silva, após um acidente de carro, em Espanha.