O nome do antigo futebolista português Diogo Jota foi colocado pelo Eintracht Frankfurt, de forma simbólica, junto aos dos restantes suplentes do Liverpool, no ecrã gigante do Deutsche Bank Park, instantes antes do jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

O treinador do Liverpool, Arne Slot, tinha dez suplentes para o encontro e foi adicionado o nome de Diogo Jota, abaixo dessa dezena de nomes, que estavam a branco e o de Jota surgiu em turquesa.

O Liverpool venceu em Frankfurt por 5-1, pondo fim a quatro derrotas seguidas em jogos oficiais.

Diogo Jota, que era atleta do Liverpool e continua a ser homenageado pelo Liverpool de várias formas, faleceu a 3 de julho, tal como o seu irmão, André Silva, após um acidente de carro, em Espanha.

RELACIONADOS
Champions: Liverpool sacode quatro derrotas com goleada em Frankfurt
Champions: Sporting-Marselha, 2-1 (crónica)
Champions: jovem de 17 anos faz história com golaço na goleada do Bayern
Champions: Bellingham marca quatro meses depois e dá vitória ao Real Madrid