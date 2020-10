Bruno Fernandes estreou-se como capitão do Manchester United e acabou por ser selecionado para o onze da primeira jornada da Liga dos Campeões, segundo as notas atribuídas pela SofaScore relativamente ao conjunto dos jogos disputados entre terça e quarta-feira.

Com a braçadeira do braço, o internacional português fez jus à braçadeira que usou no braço e, já depois de ter desperdiçado uma grande penalidade, não tremeu e abriu mesmo o marcador no Parque dos Príncipes desde a marca dos onze metros, num jogo em que o United acabou por bater o milionário PSG por 2-1.

Neste onze restrito, Bruno Fernandes divide o meio-campo com Januzovic (Salzburgo) e Nkunku (Leipzig), atrás de um ataque de luxo com Messi (Barcelona), Morata (Juventus) e Kingsley Coman (Bayern Munique).

Mais atrás, Safonov, jovem guarda-redes do Krasnodar, ganhou o lugar entre os postes, enquanto na defesa destaca-se Angeliño (Leipzig), talvez a maior surpresa desta ronda, bem como Romero (Atalanta), Fabinho (Liverpool) e Cuadrado (Juventus).