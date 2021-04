O FC Porto vai jogar com três médios contra o Chelsea, numa partida da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.



Sérgio Conceição lançou de início Sérgio Oliveira, castigado no jogo da primeira mão, juntamente com Uribe e Grujic, sérvio que volta a ser titular. Por sua vez, Taremi começa o encontro no banco de suplentes, sendo o trio da frente constituido por Otávio, Marega e Corona.



Siga o jogo ao minuto aqui.



OS ONZES INICIAIS:



FC PORTO: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Grujic, Uribe e Sérgio Oliveira; Otávio, Marega e Corona;



Suplentes: Cláudio Ramos, Diogo Leite, Loum, Díaz, Taremi, Baró, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Sarr, Fábio Vieira e Francisco Conceição



CHELSEA: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; Reece James, Kanté, Jorginho e Chilwell; Mount, Havertz e Pulisic.



Suplentes: Kepa, Caballero, Alonso, Christensen, Abraham, Werner, Zouma, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech e Emerson.