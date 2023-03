Erling Haaland fez história na Liga dos Campeões na terça-feira à noite com os cinco golos que marcou na goleada do Manchester City ao Leipzig (7-0). Além de ter igualado o recorde de golos num só jogo, detido por Luiz Adriano e Lionel Messi, o goleador norueguês ultrapassou na lista de goleadores onze jogadores que deixaram marca nesta competição.

Haaland chegou aos 33 golos, igualou o registo do espanhol Fernando Morientes e ficou a apenas um golo do «bombaerdeiro» Gerd Müller.

Mas impressionante é o rol de lendas do futebol europeu que o norueguês de apenas 22 anos ultrapassou com os cinco golos na última noite. A ponto de Haaland ser neste momento já o 19.º melhor marcador da era moderna da competição, criada em 1992, numa lista que continua a ser comandada por Cristiano Ronaldo, com um total de 140 golos.

Confira os onze jogadores que Haaland ultrapassou na lista de goleadores na galeria associada

Melhores marcadores da Liga do Campeões

Cristiano Ronaldo, 140 golos

Lionel Messi, 129

Robert Lewandowski, 91

Karim Benzema, 88

Raúl, 71

Ruud van Nistelrooy, 56

Thomas Müller, 53

Thierry Henry, 50

Alfredo di Stéfano, 49

Zlatan Ibrahimovic, 48

Andriy Schechenko, 48

Filippo Inzaghi, 46

Eusébio, 46

Mohamed Salah, 44

Didier Drogba, 44

Neymar, 43

Alessandro del Piero, 42

Sergio Aguero, 41

Kylian Mbappé, 40

Ferenc Puskás, 36

Edinson Cavani, 35

Gerd Müller, 34

Fernando Morientes, 33

ERLING HAALAND, 33