Erling Haaland foi o melhor marcador da edição 2020/21 da Liga dos Campeões.

O avançado norueguês fechou a competição com 10 golos ao serviço do Borussia Dortmund, equipa que foi eliminada nos quartos de final da prova pelo finalista vencido Manchester City.

Haaland relegou para Kylian Mbappé (8 golos) para o segundo lugar do pódio e Olivier Giroud (Chelsea), En-Nesyri (Sevilha), Marcus Rashford (Manchester United), Álvaro Morata (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) e Karim Benzema (Real Madrid) para o terceiro posto, todos com seis remates certeiros. Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, foi o melhor marcador português, com cinco golos.

Alfie Haaland, pai de Erling Haaland, assinalou a proeza do filho, que respondeu através do Twitter: «Obrigado, pai. Dorme bem e vejo-te em breve», escreveu. Antigo internacional norueguês, Alfie jogou esteve ligado ao Manchester City entre 2000 e 2003 e é, por isso, provável que tenha ficado algo abalado com o resultado da final da Liga dos Campeões, que consagrou o Chelsea como o novo campeão europeu.