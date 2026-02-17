Tote jogou no Benfica na temporada de 1999/2000 emprestado pelo Real Madrid e, no dia em que os dois emblemas se defrontam no Estádio da Luz, o antigo avançado, atualmente com 47 anos, recorda a passagem pelo Estádio da Luz. Quanto ao jogo desta terça-feira, o antigo jogador considera que a equipa do Santiago Bernabéu parte como favorito, mas diz que é adepto colchonero desde pequenino.

«Os meus primeiros passos no futebol foram no CD Los Yébenes de San Bruno que era o clube mais importante do bairro. Dividíamos o campo com o Atlético, o que levou à minha contratação por eles. Mais tarde, as categorias de base desapareceram e foi aí que o Real Madrid me ligou. Sou adepto do Atlético, é o clube por quem torço. Tenho um carinho especial pelo Atlético e muitas das minhas memórias de infância aconteceram no Calderón», começa por revelar Tote numa entrevista ao jornal Sport.

Já no Real Madrid, Tote chegou à primeira equipa, pela mão de John Toshack, mas depois foi cedido ao Benfica. «Trataram-me de forma espetacular. Tive o azar de sofrer uma lesão no joelho justamente quando comecei a jogar com regularidade. Só consegui jogar 19 ou 20 partidas. Isso limitou-me bastante, mas a recordação que guardo é muito carinhosa», lembra.

Quanto ao jogo desta terça-feira, no Estádio da Luz. «Acho que o Real Madrid tem alguma vantagem. Nessas competições, não importa o quão mal estejam a jogar, eles competem sempre. Além disso, o jogo da segunda mão vai ser em casa. De qualquer forma, eles vão ter que trabalhar duro, porque já foram avisados ​​pelo que aconteceu na Luz. O Benfica só podia vencer e isso muda a atitude deles desde o primeiro minuto», destacou ainda.