O Sporting goleou o Kairat no arranque da Liga dos Campeões, por 4-1. Porém, antes da partida desta quinta-feira, o Estádio José Alvalade viveu um momento algo insólito.

Durante a entrada das equipas para o relvado, ao contrário do esperado, soou o hino da Liga Europa nos altifalantes de Alvalade.

O erro foi prontamente corrigido, mas não deixou de gerar alguma confusão nos adeptos e jogadores. Logo de seguida entrou o hino da Champions e tudo seguiu como planeado.