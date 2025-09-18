Liga Campeões
Insólito em Alvalade: hino da Champions trocado pelo da Liga Europa
Momento foi prontamente corrigido, mas gerou alguma confusão nas bancadas
O Sporting goleou o Kairat no arranque da Liga dos Campeões, por 4-1. Porém, antes da partida desta quinta-feira, o Estádio José Alvalade viveu um momento algo insólito.
Durante a entrada das equipas para o relvado, ao contrário do esperado, soou o hino da Liga Europa nos altifalantes de Alvalade.
O erro foi prontamente corrigido, mas não deixou de gerar alguma confusão nos adeptos e jogadores. Logo de seguida entrou o hino da Champions e tudo seguiu como planeado.
Começou com o hino errado mas foi rapidamente corrigido 😅— sport tv (@sporttvportugal) September 18, 2025
Temos UEFA Champions League em Alvalade!#sporttvportugal #CHAMPIONSnaSPORTTV #UefaChampionsLeague #SportingCP #KairatAlmaty pic.twitter.com/0iI444Gc9A
