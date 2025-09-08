João Palhinha e Pedro Porro inscritos na Champions pelo Tottenham
Dois ex-Sporting na lista de 22 nomes apresentados na lista dos «spurs» para a fase de liga da Liga dos Campeões
O Tottenham divulgou esta segunda-feira uma lista de 22 jogadores com os respetivos números das camisolas que vão poder participar na fase de liga da Champions.
Entre os atletas inscritos pelos spurs estão dois conhecidos dos portugueses: João Palhinha e Pedro Porro, dois jogadores que passaram pelos quadros do Sporting.
O clube londrino vai defrontar Villarreal (Espanha), Bodo/Glimt (Noruega), Mónaco (França), Copenhaga (Dinamarca), PSG (França), Slavia Praga (Chéquia), Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, ambos da Alemanha.
Confira aqui a lista de jogadores inscritos na Champions pelo Tottenham:
1 - Guglielmo Vicario
4 - Kevin Danso
6 - João Palhinha
7 - Xavi Simons
9 - Richarlison
13 - Destiny Udogie
14 - Archie Gray
15 - Lucas Bergvall
17 - Cristian Romero
19 - Dominic Solanke
20 - Mohammed Kudus
22 - Brennan Johnson
23 - Pedro Porro
24 - Djed Spence
28 - Wilson Odobert
29 - Pape Matar Sarr
30 - Rodrigo Bentancur
31 - Antonin Kinsky
33 - Ben Davies
37 - Micky van de Ven
39 - Randal Kolo Muani
40 - Brandon Austin