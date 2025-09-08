O Tottenham divulgou esta segunda-feira uma lista de 22 jogadores com os respetivos números das camisolas que vão poder participar na fase de liga da Champions.

Entre os atletas inscritos pelos spurs estão dois conhecidos dos portugueses: João Palhinha e Pedro Porro, dois jogadores que passaram pelos quadros do Sporting.

O clube londrino vai defrontar Villarreal (Espanha), Bodo/Glimt (Noruega), Mónaco (França), Copenhaga (Dinamarca), PSG (França), Slavia Praga (Chéquia), Borussia Dortmund e o Eintracht Frankfurt, ambos da Alemanha.

Confira aqui a lista de jogadores inscritos na Champions pelo Tottenham:

1 - Guglielmo Vicario

4 - Kevin Danso

6 - João Palhinha

7 - Xavi Simons

9 - Richarlison

13 - Destiny Udogie

14 - Archie Gray

15 - Lucas Bergvall

17 - Cristian Romero

19 - Dominic Solanke

20 - Mohammed Kudus

22 - Brennan Johnson

23 - Pedro Porro

24 - Djed Spence

28 - Wilson Odobert

29 - Pape Matar Sarr

30 - Rodrigo Bentancur

31 - Antonin Kinsky

33 - Ben Davies

37 - Micky van de Ven

39 - Randal Kolo Muani

40 - Brandon Austin