Depois do FC Porto, o Benfica também conseguiu apurar-se para os oitavos de final da condição de líder do grupo.

Nesta altura, as equipas portuguesas já conhecem todos os possíveis adversários na próxima fase.

Classificados em primeiro lugar do grupo B e H, FC Porto e Benfica podem defrontar o Inter Milão, Liverpool, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig ou o Milan.

No caso dos azuis e branco, podem ainda medir forças com o Paris Saint-Germain, que foi ultrapassado no Grupo H pelo Benfica no sétimo (!) critério de desempate, enquanto os encarnados podem cruzar com o Club Brugge, adversário do FC Porto na fase de grupos.

Os clubes apurados para os oitavos de final:

BENFICA*

FC PORTO*

Nápoles*

Liverpool

Club Brugge

Bayern Munique*

Inter

Tottenham*

Eintracht Frankfurt

Chelsea*

Milan

Real Madrid*

Leipzig

Manchester City*

Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain

* Equipas que terminaram os respetivos grupos no primeiro lugar