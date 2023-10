O árbitro francês Benoît Bastien foi o eleito para apitar na visita do FC Porto a Antuérpia, na próxima quarta-feira, em jogo da terceira eliminatória da Liga dos Campeões.

O árbitro francês, que na época passada apitou o Fiorentina-Sp. Braga, na Liga Conferência, vai contar com o apoio dos compatriotas Aurélien Berthomieu e Aurélien Drouet, enquanto Bastien Dechepy será o quarto árbitro. O VAR, neste jogo, ficará a cargo de Jêrome Millot.

O FC Porto está, atualmente, no segundo lugar do Grupo H, com os mesmos 3 pontos do que o Shakhtar Donetsk, menos três do que o líder Barcelona e mais três do que o Antuérpia que ainda não pontuou.

O jogo da terceira eliminatória está marcado para as 20h00 de quarta-feira.