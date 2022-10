O FC Porto deslocou-se à Alemanha e venceu o Bayer Leverkusen por 3-0, na quarta jornada da Liga dos Campeões 2022/23.

Os azuis e brancos marcaram por Galeno, aos seis minutos, e por Taremi. O iraniano bisou em dois penáltis, aos 53 e 64 minutos.

Antes disso, quando havia 0-1, Diogo Costa defendeu uma grande penalidade, ele que já tinha feito a assistência para o 1-0 de Galeno.

Com este resultado, os dragões sobem ao segundo lugar do Grupo, com o Brugge já qualificado para os oitavos de final.

Os belgas têm dez pontos, o FC Porto sete, o At. Madrid quatro e o Leverkusen três.

FICHA DE JOGO