O FC Porto deslocou-se à Bélgica e venceu o Club Brugge por 4-0 na quinta jornada da Liga dos Campeões 2022/23.

Um golo de Taremi aos 33 minutos, após passe genial de Otávio, deu vantagem aos dragões perante uns belgas já qualificados para os oitavos de final.

No segundo tempo, Diogo Costa brilhou na baliza do FC Porto ao defender um penálti e a repetição do mesmo, após ordem do árbitro.

Depois desse momento, o FC Porto embalou para a vitória com Evanilson e Eustáquio a marcarem aos 57 e 60 minutos, para fixarem o resultado em 3-0.

Taremi bisou na partida aos 70 minutos, já com o FC Porto em controlo total e a colocar o 4-0 final no marcador.

O FC Porto fica agora à espera do resultado do At. Madrid-Leverkusen. Caso os espanhóis não vençam, os azuis e brancos estão qualificados.