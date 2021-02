Kylian Mbappé foi eleito o jogador da semana na Liga dos Campeões, depois do hat-trick marcado em Camp Nou, diante do Barcelona, e que foi fundamental para o triunfo do Paris Saint-Germain.

O jogador francês levou a melhor sobre os restantes três nomeados, entre os quais se encontrava o português Sérgio Oliveira, do FC Porto.

Os outros nomeados eram o norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, e Mohamed Salah, do Liverpool.