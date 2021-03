O sorteio colocou o Chelsea no caminho do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões e, pela frente, os dragões encontram um adversário moralizado, com um treinador que ainda não conheceu o sabor da derrota desde que chegou a Stamford Bridge.

Thomas Tuchel assumiu o comando dos Blues no final de janeiro e desde então somou nove vitória e quatro empates, tornando-se no primeiro treinador da história dos Chelsea a estar invicto nos primeiros 13 jogos.

A solidez defensiva é um fator importante nesta equipa. Desde que Thomas Tuchel chegou, o Chelsea sofreu apenas dois golos: frente ao Southampton e Sheffield United.