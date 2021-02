Sérgio Conceição refletiu sobre as diferenças nos desempenhos do FC Porto no jogo contra o Boavista, do último sábado, e do de esta noite contra a Juventus (2-1), da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Foi um jogo sólido da nossa parte. Agora temos de perceber que isto está a meio e o porquê de não fazermos sempre isto com este tipo de mentalidade. Estou a referir-me ao campeonato e aos 45 minutos do último jogo. Já falei com a equipa e demonstrei o meu desagrado. Uma equipa que quer estar em todas as frentes, não pode a qualquer momento mudar o seu comportamento por uma individualidade ou outro. Tem de ser sempre no máximo. Esse é o trabalho que é difícil para os treinadores: manter esta gente na red line. O trabalho não se restringe só a dois ou três treinadores, mas a todos os que trabalham diariamente. Parabéns a todos.



A qualidade pode não surgir na espetacularidade do jogo, mas na mentalidade. É humano, eu fui jogador e lutava contra isso. O jogador quando é competitivo, é sempre competitivo. Essa é a luta de todos os treinadores. Há jogos mais mediáticos que outros. Ainda assim, disputámos cinco jogos em 15 dias. Os jogadores não são máquinas, mas cabe-me tê-los sempre a um nível mais alto e perceber que a nossa Champions League é o campeonato. Temos de manter este tipo de solidez a todos os níveis.»