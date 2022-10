No arranque da segunda parte, David Carmo teve um erro tremendo ao atingir com o pé um adversário na área do FC Porto. O Club Brugge não conseguiu, ainda assim, concretizar o penálti porque Diogo Costa defendeu. Nem mesmo à segunda tentativa, quando o árbitro mandou repetir o lance, Noa Lang superou o português.



No final do encontro, Sérgio Conceição não escondeu a insatisfação pela abordagem do central recrutado ao Sporting de Braga por 20 milhões de euros.



«São erros que tenho dificuldade em aceitar. Aceito todo o tipo de erros técnicos, de abordagens com a bola que não são as melhores. Neste tipo de situações tenho mais dificuldade. O Diogo [Costa] está lá para defender, fez o seu trabalho e fê-lo bem. Ele tem muita qualidade como já disse. Conseguimos uma boa vitória e mostrámos que não somos a equipa que fomos no Dragão. Mas ainda não conseguimos nada. Estamos no bom caminho, mas ficaremos satisfeitos quando a passagem estiver confirmada. Esse é um dos objetivos da temporada», referiu, em conferência de imprensa.