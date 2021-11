Sérgio Conceição foi forçado a fazer uma troca na equipa inicial na visita do FC Porto a San Siro. Marko Grujic acabou por substituir Uribe que, ainda durante o período de aquecimento, percebeu que não estava em condições.



Na conferência de imprensa após o jogo, o técnico dos dragões explicou que o médio sérvio já estava preparado para jogar de início caso o colombiano não estivesse apto.



«O Grujic estava preparado assim como todos os médios. O Bruno Costa, o Vitinha e o Marko [Grujic] sabiam o queríamos deles. Se o problema do Matheus fosse impeditivo, era o Marko que ia jogar. Disse à equipa, mas já tinha falado com ele antes. Preparei-o para esta situação. As coisas são feitas com antecedência, percebendo os diferentes cenários que podem surgir antes, durante e depois do jogo», esclareceu.



Conceição teceu elogios à exibição de Evanilson, mas acabou por estendê-los a toda a equipa.



«O Evanilson veio de um campeonato diferente e tem de ser trabalhado e preparado para a minha ideia de jogo, para que o pretendo para a equipa. Além da qualidade técnica, ele é importante na ligação e no trabalho sem bola. Hoje o Evanilson deu, mais uma vez, continuidade ao que tem feito ultimamente. No trabalho que era necessário fazer sem bola, ele esteve muitíssimo bem assim como toda a equipa. Isso treina-se e prepara-se. É assim que os jogadores crescem. Temos de prepará-los para que melhorem naquilo que não são tão fortes de forma a chegaram a um patamar diferente», disse, na sala de imprensa do Guiseppe Meazza.