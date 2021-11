Sérgio Conceição, em declarações na sala de imprensa do Giuseppe Meazza, após o empate a uma bola frente ao AC Milan, em jogo da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões:



«De forma simples acho que fomos melhores que o AC Milan nos dois jogos. Fizemos um grande jogo em casa de um clube histórico e que tem muita qualidade individual e coletiva. Soubemos interpretar o plano de jogo com um comportamento acima da média. Bloqueámos os pontos fortes do AC Milan na sua saída de bola.



Sabíamos que poderiam mudar o meio-campo e meter um jogador mais técnico como o Brahim Díaz. A equipa condicionou ao máximo a dinâmica com bola do adversário e explorou as suas fragilidades. Fizemos uma primeira parte fantástica, criámos quatro ou cinco oportunidades de golo. No único remate enquadrado do AC Milan o Diogo fez uma enorme defesa.



Merecíamos ter ido para o intervalo com um resultado diferente daquele que tínhamos. O AC Milan entrou mais forte na segunda parte. De qualquer das formas, tivemos um lance para fazer o 0-2 pelo Evanilson.



Houve o autogolo, mas não baixámos os braços e olhámos sempre para o que queríamos: a vitória. O jogo foi mais equilibrado depois do golo do AC Milan, mas até aí não houve história. Fomos melhores, foi pena não termos vencido.»