Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI24, após o empate sem golos frente ao Manchester City, em jogo da quinta jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Não podemos olhar para o nosso 11 e para o Nanú, Zaidu, Manafá, Evanilson, Fábio Vieira e toda essa gente que é a primeira vez que joga na Liga dos Campeões, e não ver onde estavam há pouco tempo. Houve grande organização da minha equipa e o objetivo foi conseguido com todo o mérito. Estamos pela 16.ª vez nos oitavos de final da Liga dos Campeões, o que é mais do dobro de todas as outras equipas portuguesas. Elevamos bem alto o nome de Portugal na Europa.



Este é o espírito. Tivemos momentos muito bons na missão defensiva, depois ficou difícil chegar à frente por culpa do City que reagia à perda de forma fantástica. O objetivo foi conseguido e agora vamos pensar no campeonato que é o nosso principal objetivo.



[Guardiola estava chateado no final do jogo]: «Estava? Também ficaria chateado se não conseguisse ganhar com a equipa e o orçamento que tem.»



[Quatro jogo sem sofrer, igualando recorde do FC Porto de Mourinho]: «Não sabia. Fomos trabalhando ao longo dos anos e, não vou dizer por vaidade, mas nestes quatro anos, tivemos três passagens aos oitavos de final. E não são épocas douradas como vocês sabem. São épocas difíceis, sob alçada do fair-play financeiro e limitados no que é competir com estas equipas. Todos têm de ser criativos e inteligentes para sermos uma equipa capaz de dar continuidade ao historial grande do FC Porto na Europa. Tenho de dar mérito aos jogadores pelo que têm feito no meio de toda a dificuldade. Tirando dois ou três países, há uma diferença enorme a nível financeiro e na competitividade que existe.»