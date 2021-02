Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 2-1 contra a Juventus, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Tínhamos trabalhado a pressão mais alta. É sempre mais fácil preparar a pressão a partir do momento em que o guarda-redes tem a bola. Fomos muito fortes nesse sentido. Sabíamos quem pressionar, quem normalmente comete mais erros, mas não foi só isso. Em termos defensivos, tirando o golo e a situação depois, a equipa esteve sempre muito bem. Percebemos quem bloquear em zonas mais adiantas. Houve um trabalho fantástico de todos a começar nos avançados e a acabar no Marchesín.



Fomos sempre muito perigosos a atacar. Parabéns aos jogadores. Estamos a meio da eliminatória e temos um jogo muito difícil em Turim para decidir a passagem. O foco está agora no jogo com o Marítimo. Já falei com os jogadores. Se queremos lutar pelo campeonato, temos de dar uma boa respostas nos próximos jogos.



No lance do golo deixámos o Rabiot infiltrar-se, houve o cruzamento e uma bola prensada do Chiesa. Há mérito do adversário no golo, mas vou pegar nisso para analisar o que temos de fazer naquele momento. Jogámos contra uma equipa de altíssimo nível, talvez das equipas mais caras do mundo, e com potencial enorme a nível individual. A Juventus consegue jogar por dentro muito bem, tem facilidade em jogar em profundidade e em largura. A nossa exibição roçou quase a perfeição.



Não é normal a Juventus não criar quase nada. Não criou praticamente nada até aos 70 minutos. Nos últimos oito jogos a Juventus apenas tinha sofrido dois golos e os testes que tem de três em três são bastante exigentes. Não estamos superfelizes, estamos contentes com a exibição que fizemos, mas faltam 90 minutos que vão ser muito difíceis. Não festejamos vitórias, festejamos qualificações se isso acontecer.»