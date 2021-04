Na flash interview da TVI24, Sérgio Conceição revelou que foi insultado por Thomas Tuchel no final da partida junto ao quarto árbitro. No final do encontro, o técnico do FC Porto dirigiu-se ao árbitro para se queixar do ocorrido e não para protestar a alegada falta de Rudiger sobre Evanilson nos instantes finais.



«Não, não. Fui insultado por este senhor que está aqui ao lado [ndr: Tuchel]. O quarto árbitro ouviu esses insultos», esclareceu.



Lembre-se que depois do final da partida, gerou-se uma discussão entre elementos das duas equipas.