Sérgio Conceição considerou «vergonhoso» o resultado do FC Porto contra o Liverpool (1-5) e reiterou que vai conversar com o presidente porque «a mensagem não passa» nas declarações ao jornalistas após o jogo da segunda jornada do grupo B da Liga dos Campeões:



«Foi demasiado mau. Foi vergonhoso o que aconteceu hoje. A equipa joga na Liga dos Campeões contra uma equipa cheia de qualidade, que pressiona de forma muito forte e que sai com muito perigo para o ataque. Cometemos nove faltas, o que não é normal. Se tivéssemos 80 por cento de posse de bola, aceitava.



Tivemos 40 por cento de posse de bola contra um adversário que faz dos duelos um momento importante do jogo. Houve muita coisa má. Sou o principal responsável e assumo esta derrota. Tenho de falar com o presidente porque a mensagem certamente não passa. O mais importante é o FC Porto, não é o Sérgio ou o Manuel. A partir do momento em que acho que essa mensagem e em que o que é pedido não é feito, nem sequer se tenta fazer, não estou aqui a fazer absolutamente nada.»