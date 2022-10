O Club Brugge vai receber o FC Porto, esta quarta-feira, já apurado para a fase seguinte da Liga dos Campeões. O campeão belga, que goleou o campeão nacional por 4-0 no Dragão, tem um registo impressionante: não sofreu qualquer golo nesta fase de grupos da prova.

Na véspera do encontro, Sérgio Conceição deixou bastantes elogios ao terceiro classificado da Jupiler Pro League.



«Se a minha opinião sobre o Club Brugge mudou? Não. Na antevisão ao jogo no Dragão disse que esperava uma equipa com mentalidade ganhadora porque está habituada a ganhar aqui. Nos últimos quatro campeonatos, ganhou três. Semanalmente entra em campo para ganhar e isso é importante, associada à qualidade que tem. Surpreendeu-me no que eu analisei juntamente com a minha equipa técnica. É uma interessante, agressiva e que procura condicionar a dinâmica contrária. Ocupa bem o espaço e gosta de ter bola. Tem uma dinâmica interessante e mobilidade que é uma mais-valia.a Gostei muito e a prova disso é que neste momento não tem golos sofridos e está apurada. Cabe-nos fazer um jogo diferente do que fizemos no Dragão. Não foi tudo mérito do adversário. Estamos mais do que avisados para o que temos de fazer», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico portista desvalorizou ainda qualquer cansaço, frisando que a equipa está «habituada» ao calendário. «Não vai ser por aí nem vai servir de desculpa por termos mais desgaste físico e mental. Quem está na Liga dos Campeões, a melhor prova de clubes do mundo... o cansaço passa para segundo plano», destacou.

O Club Brugge-FC Porto joga-se mais cedo do que o Atlético de Madrid-Bayer Leverkusen, o outro encontro deste grupo B. Isso influenciará o que vai acontecer na Bélgica?

«Não tem influência nenhuma. Esse pensamento não esteve na nossa cabeça na preparação do jogo. Focamo-nos no que somos como equipa. Os jogadores têm de estar conscientes de que só sendo fiéis ao que somos em todos os momentos do jogo é que podemos competir ao mais alto nível. O mais importante somos nós. Vamos jogar para ganhar. Não vejo outro pensamento. Olhar mais para a frente esquecemo-nos onde estamos a meter os pés e podemos tropeçar», respondeu Conceição.