Fábio Cardoso foi o porta-voz do balneário do FC Porto na véspera da partida contra o Club Brugge, da quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões. O defesa elogiou a campanha do campeão belga até ao momento na prova, mas frisou que os portistas têm de mostrar uma imagem diferente da que deram no jogo do Dragão.

«O Club Brugge é uma equipa muito competente. Prova disso é que já está apurada. Ganhou os últimos dois jogos em casa [na Champions]. Analisámos o Club Brugge e a equipa técnica já nos mostrou no que são bons e o que podemos explorar. O importante é estarmos focados no que podemos fazer para ganhar», começou por dizer, em conferência de imprensa.



O central, de 28 anos, faz parte da pré-convocatória de Fernando Santos para o Mundial 2022 e parece ter agarrado a titularidade no FC Porto, aproveitando a ausência de Pepe. O ex-Santa Clara confessou que esta «tem sido uma fase boa» e assumiu que é «uma enorme responsabilidade» render o capitão azul e branco.



«Tem sido uma fase boa, mas há espaço para melhorar. Acredito muito no trabalho e que posso melhorar. É uma enorme responsabilidade substituir o Pepe. Todos sabemos o quão importante é como jogador e como pessoa pelo que acrescenta ao grupo. Além da responsabilidade, é um grande orgulho», atirou.



Roman Yaremchuk, avançado que passou pelo Benfica, poderá reencontrar o FC Porto, esta quarta-feira. Fábio Cardoso elogiou o internacional ucraniano, mas sublinhou que os jogadores portistas estão «prontos para qualquer avançado» da formação belga.



«Nem sei se ele vai jogar ou se eu vou jogar. O Yaremchuk é muito forte fisicamente e tem qualidade caso contrário não estava aqui. Estamos prontos para qualquer um dos avançados deles e preparados para dar uma boa resposta», concluiu.



O Club Brugge-FC Porto joga-se esta quarta-feira, às 17h45, na Bélgica. O encontro é referente à quinta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.