Pelo terceiro jogo seguido, Fábio Vieira foi lançado de início por Conceição. O campeão europeu de sub-19 abriu caminho ao triunfo portista frente ao Olympiakos com um pontapé de pé esquerdo na área.



Ora, após a partida, Conceição elogiou o produto das escolas dos dragões, mas recusou garantir que este tenha agarrado a titularidade.



«Tem a ver com o que penso para o jogo e com os jogadores que tenho à disposição. A par dos outros jovens, o Fábio tem qualidade e está a trabalhar bem para merecer o seu espaço. O Fábio, o Baró e o Leite, são jovens… O jogador não tem idade. São jovens, porque têm essa idade, que fazem parte do clube e da formação aos quais estamos sempre muito atentos», limitou-se a dizer, em conferência de imprensa.



Fábio Vieira estreou-se na época passada pela equipa principal do FC Porto e em 2020/21 já participou em seis jogos.