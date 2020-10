Declarações de Fábio Vieira, autor do primeiro golo do FC Porto frente ao Olympiakos, na flash interview da TVI24:



«Trabalhei muito para isto, merecia a oportunidade, fico feliz pelo golo mais o mais importante foi a vitória da equipa, num jogo difícil. Tenho-me sentido bem, tenho trabalho ao máximo para merecer as oportunidades. Dei tudo pela equipa, consegui fazer um golo mas o mais importante é a vitória. Consegui chegar à equipa principal, ter as minhas oportunidades e vou continuar a trabalhar para continuar a merecê-las.»