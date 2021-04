Sem Taremi e Sérgio Oliveira castigados, Sérgio Conceição lançou de início Grujic e Luis Díaz para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea.



O técnico dos dragões faz, de resto, quatro mudanças em comparação com o onze titular do jogo contra o Santa Clara, disputado no passado sábado. Mbemba, Zaidu, Corona e Grujic ocupam os lugares de Diogo Leite, Nanu, Sérgio Oliveira e de Taremi.



Refira-se ainda que Carraça e Francisco Meixedo integraram a convocatória, mas acabam por ficar de fora da ficha de jogo.



Pode acompanhar o jogo AO MINUTO, aqui.





O onze do FC Porto: Marchesín, Manafá, Mbemba, Pepe e Zaidu; Otávio, Grujic, Uribe e Corona; Díaz e Marega.



Suplentes: Cláudio Ramos, Loum, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Nanu, Sarr, Diogo Leite, Baró, João Mário, Fábio Vieira e Francisco Conceição.



O onze do Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christensen, Rudiger; Reece James, Jorginho e Chilwell; Mount, Havertz e Werner.



Suplentes: Caballero, Kepa, Alonso, Thiago Silva, Kanté, Emerson, Giroud, Hudson-Odoi, Pulisic, Zouma, Abraham e Ziyech.