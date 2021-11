A UEFA confirmou esta quarta-feira o castigo de dois jogos de suspensão ao central brasileiro Felipe, do Atlético de Madrid, que assim vai falhar o regresso ao Estádio do Dragão e o reencontro com o FC Porto, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Felipe conheceu o castigo da UEFA duas semanas depois da expulsão, a 3 de novembro, no Liverpool-Atlético de Madrid da quarta jornada: viu o cartão vermelho direto aos 36 minutos, por uma falta sobre Sadio Mané [vídeo associado à peça].

O FC Porto-Atlético joga-se a 7 de dezembro, mas Felipe ainda falha, antes, o decisivo Atlético Madrid-Milan, na próxima quarta-feira, da quinta jornada do grupo B.

Griezmann suspenso por um segundo jogo

Mas as más notícias na tarde desta quarta-feira não se ficaram por Felipe. Antoine Griezmann, expulso na terceira jornada por um lance com Firmino no Atlético-Liverpool [vídeo associado], cumpriu um jogo de castigo ante o Liverpool em Anfield e foi punido por um segundo jogo, o que significa que vai falhar também o Atlético-Milan da próxima semana.

Contudo, e como faz notar o quadro de punições da UEFA, o segundo jogo de castigo a Felipe e o segundo jogo de castigo a Griezmann são passíveis de recurso.

Segundo o jornal espanhol Marca, o Atlético vai recorrer o mais rápido possível das decisões, até porque o próximo jogo na Champions está aí à porta.