Sérgio Conceição confirmou três boas notícias para o jogo desta noite na Bélgica: Pepe, Wendell e Stephen Eustáquio estão recuperados de lesão e de volta às opções.

O FC Porto entra em campo frente ao Antuérpia, último classificado do grupo, com a expectativa de repetir o triunfo na estreia, na visita ao Shakthar, e dar um passo importante para a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Depois da derrota no Dragão frente ao Barcelona, os dragões chegam à Bélgica com fome de vencer, sob o comando do capitão Pepe.

O Antuérpia-FC Porto joga-se esta noite, tem o pontapé de saída marcado para as 20 horas e terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Veja o onze provável do FC Porto na galeria associada.