Marko Grujic, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após o empate frente ao Inter de Milão que ditou a eliminação da Liga dos Campeões:



«Foi muito duro. Ainda dói, estamos desiludidos. Na segunda parte fomos a melhor equipa, tivemos mais bola e mais oportunidades. Bolas aos ferros? Ainda não acredito que nenhuma tenha entrado.



Os adeptos estão a apoiar-nos. É bom sentir esse apoio, eles entenderam que demos tudo e que queríamos muito ganhar. A atmosfera foi especial, foi mais uma noite europeia maravilhosa no Dragão. Sabíamos que este jogo era muito especial, tínhamos de marcar. Estávamos pressionados, mas com medo de atacar com muita gente. Na segunda parte jogámos muito melhor.»