Héctor Herrera não saiu do banco no triunfo do Atlético de Madrid no Dragão. Apesar de não ter participado no encontro, o internacional mexicano assinalou a passagem dos colchoneros aos oitavos de final da Liga dos Campeões e agradeceu o carinho dos adeptos do FC Porto através das redes sociais.



«Sempre acreditámos em nós e estamos nos oitavos da Champions League. Obrigado dragões pelo vosso carinho», escreveu na legenda a uma foto da equipa do Atleti captada no balneário.



O médio, de 31 anos, jogou nos dragões durante cinco épocas e chegou a ser o capitão de equipa. Saiu a «custo zero» para Madrid após 35 golos em 245 jogos.