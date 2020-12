Três depois, a Juventus voltou a reencontrar o FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, assim ditou o sorteio realizado esta segunda-feira. Na época 2016/17, a eneacampeã italiana eliminou os dragões da Champions ao vencer a eliminatória por 3-0: 2-0 no Dragão com golos de Dani Alves e Pjaca, e 1-0 em Turim com um tento de Dybala.



A Vecchia Signora dispensa apresentações. É a a equipa com mais scudettos (36) e que tem dominado de forma absoluta Itália, tendo se sagrado campeã nove vezes seguidas. Um registo inédito no calcio. Apesar do sucesso interno, a Juve não tem sido muito feliz na Liga dos Campeões. Embora já tenha uma «orelhuda» no seu museu, o emblema italiano perdeu sete finais da prova, um recorde.



Antes da hegemonia, os bianconeri viveram momentos complicados. A Juventus viu-se envolvido no escândalo de manipulação de resultados na Serie A, caiu para o segundo escalão e perdeu os títulos de 2005 e 2006.



Didier Deschamps liderou o regresso do gigante presidido por Agnelli, fundadora e dona da FIAT, no ano seguinte. Lentamente, a equipa italiana recuperou o seu estatuto e tem dominado o futebol nacional nas últimas épocas. Falta, porém, voltar ao topo no Velho Continente.



Após duas derrotas em duas finais contra Barcelona em 2014/15 e Real Madrid em 2016/17, a Juventus decidiu abrir os cordões à bolsa para conseguir, por fim, reconquistar a Champions. Para isso, a Vecchia Signora contratou Cristiano Ronaldo aos merengues. Um sinal claro de força e poder.



Pese a contratação do internacional português, a Juve desiludiu nas últimas duas participações, caindo sempre quartos de final: frente ao Ajax em 2018/19 e fante o Lyon em 2019/20.



Sarri saiu e entrou Andrea Pirlo. O início da Juventus não foi fulgurante e a equipa de Turim divide atualmente o terceiro lugar da Serie A com o Nápoles. No que respeita à Liga dos Campeões, a eneacampeã italiana venceu o grupo G à frente de Barcelona, Dínamo de Kiev e Ferencváros.



FC Porto nunca venceu a formação bianconera nos cinco confrontos anteriores. O melhor que os portistas conseguiram foi empatar sem golos, nas Antas, a 10 de outubro de 2001. A 23 de outubro, a equipa transalpina bateu o conjunto de Octávio Machado, no Stadio delle Alpi por 3-1. Clayton marcou primeiro, a Juventus deu a volta por Del Piero, Paolo Montero e Trezeguet.



A Vecchia Signora impediu ainda os dragões de conquistarem a Taça das Taças: vitória por 2-1 em 1983/84. b.



De resto, esta será a primeira vez que Ronaldo joga no Dragão ante o FC Porto desde aquele golo sensacional anotado ao serviço do Man. United e que lhe valeu o primeiro prémio Puskas.

A Juve, que tem como principais figuras Ronaldo, Dybala, Morata, Chiesa, Bonucci e Chiellini, sorri com o sorteio, mas os campeões nacionais já provaram que não podem ser subestimados.



