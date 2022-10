O árbitro romeno István Kovács foi eleito pela UEFA para apitar a visita do FC Porto ao estádio do Bayer Leverkusen, jogo da quarta jornada do Grupo B da Liga dos Campeões marcado para a próxima quarta-feira (20h00).



Esta será a segunda vez que Kovacs, que dirigiu a primeira final da Liga Conferência, vai apitar um duelo entre o clube do Dragão e o emblema de Leverkusen, depois de já ter dirigido, em fevereiro de 2020, um encontro no Estádio do Dragão que os alemães venceram por 3-1 a caminho dos oitavos de final da Liga Europa.

O juiz de 38 anos vai ter como assistentes os compatriotas Ovidiu Artene e Mihai Marica e, no papel de quarto árbitro o também romeno Cătălin Popa, enquanto o italiano Paolo Valeri desempenhará as funções de VAR.