Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do estádio do Dragão, após a vitória por 2-0 frente ao Olympiakos, em jogo da segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões:



«Tirando duas ou três equipas que conseguem aliar ao resultado grandíssimas exibições na Liga dos Campeões, não há muitas mais. Os jogos são todos muito competitivos e há uma riqueza tática dentro do jogo. Por isso, tenho de dar os parabéns aos jogadores pela forma como interpretaram a estratégia para o jogo, pela forma consistente como defendemos e na forma como fizemos os golos. Concedemos poucas oportunidades e tivemos duas do Marega onde podíamos ter aumentado o marcador. Mais do que as ocasiões que criámos, ficou satisfeito pela forma como interpretámos o jogo e não foi só quem jogou de início. Os jogadores que foram entrando conseguiram ajustar o que era necessário perante um adversário experiente, maduro e que estava mais fresco.



Era importantíssimo ganhar. Nesse sentido, estou satisfeito com a exibição. Não foi espetacular, mas é difícil atingir esse nível na Liga dos Campeões. Em termos táticos, foi uma grande exibição. Privilegio mais isso do que jogadas espetaculares.



Rotatividade? Em relação ao último jogo fizemos três mexidas. Fizemos o terceiro jogo em sete dias e isso viu-se na segunda parte até mexer na equipa. Colocámos alguns elementos para equilibrar outra vez a equipa e para sermos mais consistentes e sólidos no processo defensivo e atacarmos de forma mais perigosa. Encaramos os jogos de forma isolada, pensamos num jogo de cada vez. Vamos olhar para o Paços de Ferreira, um jogo difícil, para o estado físico dos jogadores e para a estratégia desse jogo para escolher quem são os jogadores mais bem preparados para interpretar isso.»



[Contas do grupo?]: «Acho que o Marselha tem muita qualidade. Perdeu na Grécia no último minuto e hoje perdeu com o City. O Marselha é uma equipa que conheço bem e está recheada de grandíssimos jogadores. Mas a seu tempo falaremos do Marselha.»