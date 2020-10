Ousseynou Ba e Soudani vão falhar o jogo desta terça-feira com o FC Porto no Estádio do Dragão devido a covid-19. A confirmação foi dada por Pedro Martins na antevisão ao duelo da 2.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

«Fizeram um teste há dois dias e testaram positivo. Foi por isso que não vieram», referiu o treinador português.

O Olympiakos tem agora três jogadores em isolamento devido ao novo coronavírus. O outro é Mady Camara que, tal como Ousseynou Ba, tem sido um dos habituais titulares da equipa grega.