Além de Villas-Boas, também Pedro Martins vai regressar a Portugal. O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões colocou o Olympiakos, orientado pelo português, no caminho do FC Porto.



O técnico campeão helénico lembrou que já tinha manifestado vontade de voltar ao país natal e mostrou-se «contente» por defrontar os dragões.



«Já tinha dito antes do sorteio que gostaria de voltar a Portugal e fico contente por visitar o Porto. O Manchester City é claramente a equipa mais forte no grupo, por isso, as outras equipas vão lutar pelo segundo lugar», disse, numa curta nota divulgada no site do clube grego.

Além de Pedro Martins, o Olympiakos conta com os português José Sá (ex-FC Porto), Semedo, Pepê e Cafú.

A fase de grupos da Champions realiza-se a 20 e 21 de outubro (primeira jornada), 27 e 28 de outubro (segunda), 03 e 04 de novembro (terceira), 24 e 25 de novembro (quarta), 01 e 02 de dezembro (quinta) e 08 e 09 de dezembro (sexta e última).