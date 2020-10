Ao final de dois jogos, o Man. City lidera o grupo C com seis pontos enquanto o FC Porto e o Olympiakos têm três cada um. Por sua vez, o Marselha é último ainda sem pontos. Confrontado com a atual classificação do grupo, Pedro Martins sublinhou que os franceses ainda não estão afastados.



«O grupo é muito equilibrado e penso que tudo vai ser decidido na última jornada. O Marselha ainda tem hipóteses, está tudo em aberto», frisou, em conferência de imprensa.



Lembre-se que nas duas próximas jornadas, os dragões defrontam o Marselha enquanto Manchester City mede forças com o Olympiakos.