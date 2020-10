Pepe, capitão do FC Porto, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 3-1 frente ao Man. City, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:



«Não gostamos de perder. Preparámos bem o jogo. Ontem tinha dito que treinámos bem e que íamos dar tudo. A equipa demonstrou uma personalidade tremenda para sair daqui com a vitória. Infelizmente ficámos condicionados a más decisões. Perder assim custa. Com a tecnologia que a UEFA tem é inadmissível não chamar a atenção do árbitro. Não temos de nos lamentar. O árbitro e o VAR erraram. Há que olhar para a frente, temos um jogo importante para o campeonato e temos de descansar bem para voltar às vitórias.»



«Refiro-me a vários lances: ao do penálti, ao penálti do Cancelo sobre mim, ao segundo amarelo ao Rodri e a falta que o Fábio... Entendo que possa ser falta, mas há que balançar o jogo. O árbitro não foi feliz. Fica o trabalho da equipa. Injusto? Completamente. O Manchester City tem jogadores muito bons, não precisava tanto dessa ajuda.»