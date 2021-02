Sérgio Conceição está contratualmente ligado ao FC Porto até 2021 e para já, ainda não renovou. Será que o bom desempenho contra a Juventus na Liga dos Campeões pode abrir portas ao técnico portista na Serie A? O treinador acabou por lembrar o percurso aquém da sua equipa na Liga portuguesa.



«Vou responder por uma questão de educação. É muito pouco importante o que vou mostrar aos outros. O Importante é que o mostro aqui ao clube e ao presidente e aos adeptos. É um pena não termos o estádio cheio neste tipo de jogos. Eles sofrem em casa, aqui sofreriam na mesma, mas seriam mais-valia. A bola do 3-0 entraria com o estádio cheio. O importante é vivermos o jogo e a época. Há coisas que não estão bem e temos de melhorar. Se calhar nem as equipas do meio da tabela querem o Sérgio Conceição do campeonato. Estou a dez pontos do primeiro classificado. Agora se forem ver este jogo... Depende de quem vê, mas estou pouco interessado. O importante é o que dou ao meu clube», atirou, na conferência após o jogo contra o clube italiano.