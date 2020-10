Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da TVI24 após a vitória frente ao Olympiakos (2-0):

«Fizemos o golo e tivemos uma ou outra situação em que podíamos ter definido melhor e chegar ao segundo golo. Defensivamente estivemos consistentes, estivemos bem, mas na nossa pressão um pouco mais alta aqui ou acolá não estivemos tão bem. O Fábio Vieira tem mais dificuldade nisso que os outros médios. Na segunda parte, vimos um Olympiakos a querer chegar ao empate, nós fomos ajustando para sermos mais consistentes e chegámos ao segundo golo de forma merecia. Penso que o resultado é justíssimo.»

A agressividade foi importante? «Essa boa agressividade faz parte do jogo. Tínhamos dois objetivos: quanto tínhamos bola, acelerar, e quando não a tínhamos, era preciso essa tal agressividade. O Olympiakos estava mais fresco que nós, são jogadores maduros, experientes, tínhamos de ser experientes e perceber o que o jogo estava a pedir. As equipas portuguesas têm qualidade e é de realçar o trabalho dos meus jogadores.»



Sobre a presença dos adeptos: «Entrei no estádio e, mesmo com poucos adeptos, os que estiveram aqui deram o calor das 45 mil pessoas. O meu agradecimento para eles. Vieram com uma vontade enorme de ajudar a equipa.»