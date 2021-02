O futebolista do FC Porto, Sérgio Oliveira, está entre os candidatos à eleição para jogador da semana na Liga dos Campeões, nos quatro primeiros jogos da primeira mão dos oitavos de final, que decorreram esta terça e quarta-feira.

Além do médio do FC Porto, os outros nomeados são Kylian Mbappé, autor de um «hat-trick» na vitória do PSG em Barcelona, por 4-1, Mohamed Salah, que marcou um golo na vitória do Liverpool ante o Leipzig (0-2) e também Erling Haaland, que bisou no êxito do Borussia Dortmund, em Sevilha, por 3-2.

A votação decorre no sítio da UEFA.